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← В выходные на перекрестке Сибирской и Революции закроют движение трамваев

В Троицу в Перми ограничат движение транспорта по ул. Якутской

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в Троицу в Перми изменится движение транспорта. 15 и 16 июня с 06:00 до 21:00 будет закрыто движение личного транспорта:

- по нечетной стороне улицы Якутской от улицы Светлогорской до улицы 1-й Красноборской;
- по улице 1-й Красноборской от улицы Ветлужской до улицы Якутской.

Заезд на Северное кладбище будет организован только со стороны Соснового бора. Автомобилистам необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Перекрытие движения на участке улицы Якутской необходимо для обеспечения бесперебойного движения транспорта на подъездах к Северному кладбищу. Это позволит снизить заторы.

Общественный транспорт, следующий к городским кладбищам, в эти дни будет работать в усиленном режиме. На маршрутах общественного транспорта, следующего до Северного кладбища, будет увеличено количество автобусов. Возле других кладбищ будут организованы дополнительные остановки.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 14.06.2019 в 18:45 в рубрике - Новости T7-inform

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← В выходные на перекрестке Сибирской и Революции закроют движение трамваев

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