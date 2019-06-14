Суд приговорил депутата Егора Заворохина к 7 годам лишения свободы

Сегодня Дзержинский районный суд г. Перми закончил оглашение приговора депутату краевого парламента Егору Заворохину. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Его подельники Максим и Денис Овчинниковы приговорены к четырем и семи годам лишения свободы соответственно. Напомним, экс-директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина обвиняли в хищении в особо крупном размере. Соучастниками по делу проходили бывший директор автобазы городской администрации Денис Овчинников и его сын бизнесмен Максим Овчинников. Всех троих обвиняемых изобличил директор ООО «Энергоресурс», Андрей Масалкин - он заключил с прокуратурой Перми досудебное заключение о сотрудничестве и уже осужден на три года условно. По версии следствия, именно с его компанией был подписан договор на ремонт кровли и поставку тепла на завод. При этом суммы платежей были завышены в несколько раз, а разницу участники схемы присвоили себе. Общая сумма ущерба составила 143,8 млн рублей. Сам Егор Заворохин свои вину не признал и намерен обжаловать приговор.