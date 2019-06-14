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В краевом минтрансе прокомментировали пробки у Чусовского моста
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сегодня прокомментировал огромные пробки, которые в последние дни возникали на подъезде к Чусовскому мосту.
- 10, 11 и 13 июня подрядная организация ООО «Дортехинжиниринг» выполняла работы по исполнению предписаний ГИБДД в части устранения аварийных выбоин и ликвидации колейности на подходах к мостовому переходу, а также выполнялись работы в районе деформационного шва № 14 для обеспечения более комфортного проезда по участку. Работы завершены 13 июня, - написал министр в своем Instagram.
Напомним, пробки в районе Чусовского моста достигали нескольких километров. Автомобилисты вынуждены были стоять по 3 часа. Между тем, с 17 июня продолжатся ремонтные работы на самом Чусовском мосту. Снова будет организовано реверсивное движение. О приостановке движения в ночное время краевой минтранс сообщит дополнительно.
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