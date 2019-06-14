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«Будущие ВДВшники». В Перми школьники искупались в торговом центре
В соцсетях появилось видео, как несколько школьников купаются в чаше водопада в ТЦ "Колизей-Атриум". На кадрах видно, как подростки снимают одежду и в одних плавках забираются внутрь чаши. Свои действия школьники сопровождают песнями, смехом и матом. Ролик длится 34 секунды. За это время никто подросткам не помешал. В социальных сетях пользователи по-разному отнеслись к поступку школьников. "Все нормально, будущие ВДВшники)" - написал один из комментаторов. "Купаться в фонтане в торговом центре. Родители куда смотрят?" - возмущается другой комментатор.
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