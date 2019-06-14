В Перми пьяные гости угнали машину у юбиляра

В Мотовилихе задержаны двое мужчин 1970 и 1998 годов рождения по подозрению в угоне и краже. В полицию поступило сообщение от жителя Архиерейки, который рассказал, что двое неизвестных катаются на автомобиле "Лада Гранта" и врезаются в забор. Полицейские прибыли на место и установили, что граждане отмечали 55-летие своего знакомого, когда виновник торжества уснул, они забрали ключи от машины, два сотовых телефона и бензопилу, после чего поехали кататься. Вот только оба не умеют водить машину, поэтому и врезались в забор. По этой же причине они не смогли далеко уехать. Задержали их буквально в паре сотен метров от места преступления. Старшего злоумышленника суд заключил под стражу.

Ранее оба мужчины были судимы. По факту угона и кражи возбуждены уголовные дела.