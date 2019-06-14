В Прикамье менеджер турагентства похитила у клиентов более 5 млн рублей

В Прикамье перед судом предстанет менеджер турагентства, похитивший у клиентов свыше 5 млн. рублей. Прокуратура Горнозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера по туризму агентства путешествий «Пёстрый глобус». Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая с декабря 2017 по август 2018 года, работая в агентстве путешествий, оформленного на имя ее матери, похитила более 5 млн. рублей, переданных гражданами -клиентами на приобретение туров. Женщина, пользуясь доверием матери и имея соответствующую доверенность, заключала мнимые договоры реализации туристического продукта с гражданами, желающими отправиться на отдых на курорты России и в зарубежные страны, а также осуществить перелеты авиационным транспортом. В действительности она присваивала денежные средства себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.

По уголовному делу потерпевшими признан 71 человек, это семьи, в том числе с детьми, которые полностью оплачивали приобретенные в данной фирме туристические путевки. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Горнозаводский районный суд, сообщили в прокуратуре Пермского края.