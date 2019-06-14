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В Перми начинает работу автобусный маршрут №50
С 15 июня на маршруте «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будет произведена частичная замена троллейбуса №5 новым автобусным маршрутом №50 «Улица Гусарова – станция «Пермь-2». Общее количество транспортных единиц на маршруте, включающее в себя автобусы и троллейбусы, составит 16 единиц - сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. Ежедневно на маршруте будет работать 5 автобусов и 11 троллейбусов, которые будут курсировать с интервалами 7-8 минут в часы пик.
Автобусы будут следовать через остановочные пункты: «улица Гусарова», «улица Солдатова» (в обратном направлении «микрорайон Крохалева»), «Геофизика», «Восток-Сервис», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова», «улица Обвинская» (в обратном направлении дополнен остановкой «улица Моторостроителей»), «Троллейбусное депо», «Строительный факультет», «Муниципальный дворец культуры», «улица Белинского» (в обратном направлении «улица Смирнова»), «Комсомольская площадь», «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь», «Октябрьская площадь», «ЦУМ», «улица Попова», «улица Борчанинова», «Драмтеатр», «улица Плеханова», «улица Хохрякова», «станция «Пермь-II».
С 1 июля этого года планируется полная замена троллейбусного движения автобусным, в связи с предстоящей реконструкцией Комсомольского проспекта.
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