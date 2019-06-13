В Перми пройдут гонки на мотоциклах с колясками

14-16 июня в Перми состоится третий этап Первенства и Чемпионата Приволжского Федерального округа и Кубок России по мотокроссу на мотоциклах с колясками. Мероприятие пройдет на мототреке «Нортон-Юниор» по ул Встречная, 28. В нем будут принимать участие более 100 спортсменов из 17 регионов страны. По итогам двух прошедших этапов команда Пермского края занимает в Первенстве ПФО - 2 место. Как рассказали в Пермской федерации мотоциклетного спорта, основные соперники нашей сборной - команды из городов Ижевск, Пенза, и п.Сахзавод.

Соревнования проводятся в три дня. 14 июня – день приезда и регистрации участников соревнований. 15 июня - молодежное Первенство по классам мотоциклов 50,65,85,125 куб.см. 16 июня - Чемпионат ПФО в классах 125, 250 куб.см, открытый и Кубок России на мотоциклах с колясками, класс 750 куб.см. Открытие соревнований: 15 июня в 12:00 часов.