В выходные в Перми пройдет фестиваль отцов

В Перми 15-16 июня на заводе Шпагина пройдет фестиваль «Отцовская линия». Как заявляют организаторы, пермские папы в «гаражах» вместо автомобилей разберут механизмы эффективного родительства. В качестве специального гостя на семейный фестиваль приедет основатель популярного издания об образовании «Мел» и руководитель направления сторителлинга Яндекс.Дзен Никита Белоголовцев. 16 июня с пермяками он поговорит о публичном отцовстве как ответе на множество форумов для мам. Стоит ли отцу делиться своими проблемами с окружающими, как папу «с открытым забралом» воспринимает общество, как мужская родительская повестка отличается от женской.



В оба дня фестиваля состоится площадка отцовских разговоров и обмена опытом «Гараж talks». «Для таких разговоров лучше всего подходит гараж как место, где мужчины традиционно общаются на темы, которые их волнуют, спрашивают друг у друга совет, делятся своим опытом», – считают организаторы фестиваля «Отцовская линия». Кроме того, в программе фестиваля лекции, мастер-классы, игры и т. д. Вход на мероприятие свободный.