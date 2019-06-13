В городских лесах Перми завершилась противоклещевая обработка
В городских лесах Перми завершился второй этап противоклещевой обработки. Она прошла во всех участковых лесничествах на 700 гектарах леса. Столько же обрабатывалось в начале мая. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, обработка прошла в тех местах, где чаще всего гуляют пермяки: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, например, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам. Обработка проводилась с участковыми лесничими и под контролем Управления Росприроднадзора по Пермскому краю.
Между тем, по данным регионального управлении Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации Пермского края уже обратилось 8769 человек, в том числе 1704 детей, пострадавших от укусов клещами.
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