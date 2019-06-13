Первый запуск - комом. Глава Перми извинился за технический сбой при открытии фонтана

Глава Перми Дмитрий Самойлов принес извинения за технический сбой во время первого запуска нового светомузыкального фонтана на эспланаде. Открытие объекта состоялось накануне и должно было стать кульминацией празднования Дня города. Однако, во время первого преставления, которое началось в 23:30, практически пропал звук - работала только одна колонка. Кроме того, фонтан было плохо видно из-за большого скопления народа. Некоторые пермяки, разочаровавшись, ушли по домам. Как сообщили в мэрии Перми, причиной отсутствия звука "стала неполадка, связанная с порванной коммутацией". Во время второго представления (в полночь) проблему устранили и шоу прошло так, как и было запланировано.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Подготовка к Дню России и Дню города была очень тщательной, много площадок, насыщенная программа. Во всех праздничных мероприятиях приняли участие более 150 тысяч человек. Праздник проходил везде - и на эспланаде, и на набережной, и в районах города. Украшением стал концерт Владимира Преснякова. Нам очень хотелось поставить красивую точку в череде событий. Этой точкой стал запуск нового светомузыкального фонтана. Видимо, сработал демонстрационный эффект, когда очень хочется удивить. Во время первого представления произошел технический сбой, но было предусмотрено второе представление, которое прошло запланировано. Теперь фонтан будет радовать пермяков и станет новым украшением Перми. Хочу извиниться от лица всей городской команды за технический сбой во время первого представления и приглашаю всех прийти посмотреть на новый фонтан".

Светомузыкальные представления нового фонтана будут проходить в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 22:45, фонтан у Театра-Театра будет давать представления в пятницу, субботу и воскресенье в 21:45.