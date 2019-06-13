Перекрытие ул. Крупской перенесено

Сегодня должны были перекрыть движение транспорта по ул. Крупской на участке от Уральской до Лебедева. Однако, как нам рассказали в администрации г. Перми, дату перекрытия перенесли на 15 июня.

Напомним, этот участок улицы перекроют в связи с капитальным ремонтом ул. Уральской. Как ранее сообщали в мэрии, движение будет закрыто на все лето - до 31 августа. Объезд закрытого участка дороги будет организован по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.