← Обварили кипятком. СКР возбудил уголовное дело по факту смерти инвалида
Первый запуск - комом. Глава Перми извинился за технический сбой при открытии фонтана →
Перекрытие ул. Крупской перенесено
Сегодня должны были перекрыть движение транспорта по ул. Крупской на участке от Уральской до Лебедева. Однако, как нам рассказали в администрации г. Перми, дату перекрытия перенесли на 15 июня.
Напомним, этот участок улицы перекроют в связи с капитальным ремонтом ул. Уральской. Как ранее сообщали в мэрии, движение будет закрыто на все лето - до 31 августа. Объезд закрытого участка дороги будет организован по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Обварили кипятком. СКР возбудил уголовное дело по факту смерти инвалида
Все грани праздника. Программа Дня города Перми
В День города будет изменено движение общественного транспорта
Мэрия Перми: упавший кран демонтируют в конце июня
В Перми осужден создатель «финансовой пирамиды»
В День города пермяки увидят два представления нового фонтана на эспланаде
12 июня в Перми перекроют несколько улиц на время крестного хода
Житель Перми надругался над дочерью
«Русские витязи» станут хэдлайнерами фестиваля «Крылья Пармы»
155 пьяных водителей пойманы за выходные
Добавить комментарий: