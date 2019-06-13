Обварили кипятком. СКР возбудил уголовное дело по факту смерти инвалида

В следственном отделе по г. Березники возбуждено уголовное дело по факту смерти 61-летнего инвалида. По данным следствия, в конце марта 2019 года, в дневное время, в «Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов» ФГБУ Пермского каря «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов», при помывке в ванной мужчине были причинены термические ожоги тела, от которых 19 мая 2019 года он скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и документальную фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном управлении СКР.