Все грани праздника. Программа Дня города Перми

Празднование Дня города по традиции начнется сегодня вечером в сквере у памятника основателю города Василию Татищеву. Встреча Дня города стартует в 23:30. Перед пермяками и гостями города выступят творческие коллективы города – цирк «Люмьер», световое шоу «Саламандра», зеркальные люди и другие. Гостей ждут угощения в виде калачей и кваса. Особыми гостями события станут «ожившие маски» – символы карнавального шествия «Пермское яркое», именно им вручат символический ключ от праздника. Завершится мероприятие шоу барабанов и пиротехническим шоу, которые начнутся в 23:55.

В сам День города, 12 июня, праздничными мероприятиями будут охвачены сразу три квартала эспланады. П рограмма, посвященная 296-летию Перми, начнется в 12:00 и продлится до ночи. Завершатся мероприятия запуском нового фонтана. В этом году праздник получил название - «Пермь. Грани нового времени». На эспланаде будут организованы 12 интерактивных площадок. Они представят пять граней концепции праздника. Так, в рамках грани «Время созидания» на площади перед Театром-Театром для пермяков и гостей города выступят театры и творческие коллективы города, пройдет фестиваль «Горнило Сварога», хедлайнером концерта станет российский певец Владимир Пресняков. Его выступление начнется в 21:45.

С 12:00 до 20:00 на набережной состоится фестиваль «Театр на набережной». Здесь выступят театральные коллективы города, пройдут мастер-классы, будут работать интерактивные зоны.

В рамках грани «Время рекордов» площадь перед монументом «Героям фронта и тыла» станет «Территорией спортивных достижений». Здесь пройдут показательные выступления спортивных школ города, мастер-классы от мастеров спорта, будет работать баскетзона, а для малышей – спортразминка для начинающих.

В рамках грани «Время возможностей» также у монумента «Героям фронта и тыла» будут представлены мероприятия и площадки для детей и молодежи – тинейджер-парк, скалодром, концертная программа, лаборатория электронной музыки, большой детский праздник, мастер-классы.

Грань «Время преображения» готовит для горожан фестиваль «Структура». Творческие локации в районе монумента «Героям фронта и тыла» преобразятся в различные стили, вырастет аллея дизайна, пройдет GRAFFITY CONTEST, будут работать творческие мастерские и лаборатории, интерактивные развлекательные зоны для молодежи. Также весь день на площади перед Законодательным собранием будет размещена ярмарка ремесленников.

Традиционным мероприятием Дня города станет карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое». Оно пройдет с 18:00 до 20:00 по улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова и будет состоять из пяти праздничных коробок – «Пермское яркое», в которой пройдет студенческая молодежь, студенческие отряды, волонтеры; «Наука и техника»; «Время ставить рекорды»; «Время расти» и «Театральная».

Также весь день будет работать праздничный маршрут Дня города Перми, состоящий из 12 интерактивных зон – начнется с улицы Крисанова, затем по улице Ленина до Комсомольского проспекта, далее по Комсомольскому проспекту до Соборной площади, потом по набережной Камы и завершится на Перми 1.

Кульминацией праздника станет запуск нового фонтана в 68-м квартале городской эспланады. Для пермяков устроят два светомузыкальных представления с пиротехническими эффектами - в 23:30 и в 00:00.