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← Мэрия Перми: упавший кран демонтируют в конце июня

Все грани праздника. Программа Дня города Перми →

В День города будет изменено движение общественного транспорта

12 июня в Перми в связи с празднованием Дня города будет ограничено движение транспорта, а также запрещена стоянка автомобилей. Движение общественного транспорта в городе будет организовано по измененным маршрутам.

12 июня с 06:00 до 01:00 13 июня будет закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улицам:

– Ленина от улицы Крисанова до улицыКуйбышева, без остановки движения по улицам Крисанова, Попова и Куйбышева.

– Борчанинова от улицы Пермская до улицы Петропавловская, без остановки движения по улицам Пермской и Петропавловской.

С 17:00 до 20:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

– Ленина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

– Комсомольский проспект от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской, без остановки движения по улицам Екатерининской и Петропавловской.

– Куйбышева от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской, без остановки движения по улицам Екатерининской и Петропавловской.

С 18:00 до 19:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Попова от улицыЕкатерининской до улицы Петропавловской, без остановки движения по улицам Екатерининской и Петропавловской.

При этом общественный транспорт 12 июня с 06:00 до 01:00 13 июня будет следовать по измененным маршрутам.

– Автобусные маршруты №10, 14, 67 и 68 будут следовать в объезд улицы Ленина по улицам Крисанова, Луначарского (Екатерининская) и Комсомольскому проспекту;

– Автобусные маршруты, следующие от Коммунального моста, будут перенаправлены по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской (Ленина);

– Автобусный маршрут №33 будет следовать по улицам Попова, Луначарского (Екатерининская);

– Автобусные маршруты №54 и №67 будут идти по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова;

– Маршрут № 2 обслуживаться в этот день не будет;

– Троллейбусный маршрут № 5 будет следовать сообщением «улица Гусарова – улица Советская».

С 18:00 12 июня до 01:00 13 июня:

– Автобусные маршруты №6, 8, 53, 3т, 7т будут идти по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского Борчанинова, Пушкина;

– Автобусный маршрут № 33 будет следовать по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского.

На время подготовки и проведения карнавального шествия «Пермское яркое» 12 июня с 14:00 до 19:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

– Ленина от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, без остановки движения по улице Сибирской и Комсомольскому проспекту.

– Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской, без остановки движения по улицам Пермской и Петропавловской.

С 18:00 до 23:00 на период прохождения колонн карнавального шествия и на период проведения концертной программы будет временно прекращено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Пермской до улицы Петропавловской, а

Также в объезд через улицу Белинского с 14:00 до 19:00 12 июня будет организовано движение трамваев №4, 7, 11.

С 17:00 до 20:00 часов 12 июня троллейбусные маршруты №1 и №5 будут следовать сообщением «улица Гусарова – Комсомольская площадь».

Кроме того, для всех видов транспортных средств по некоторым центральным улицам будет запрещена остановка и стоянка.

11 июня с 06:00 до 01:30 13 июня по улицам:

– Ленина от улицы Крисанова до улицыКуйбышева.

– Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

– Попова от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

– Петропавловской от улицы Крисанова до улицыКуйбышева.

11 июня с 14:00 до 20:00 по улицам:

– Ленина от улицы Попова до улицы Сибирской.

– Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

В местах запрета парковки будут работать эвакуаторы. Автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути и места для парковки автомобиля.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 11.06.2019 в 16:41 в рубрике - Новости T7-inform

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