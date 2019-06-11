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Мэрия Перми: упавший кран демонтируют в конце июня

Упавший на ул. Решетникова башенный кран уберут ориентировочно в конце июня. Демонтаж станет возможен после завершения всех проверочных мероприятий Ростехнадзором, Государственной инспекцией труда в Пермском крае и другими уполномоченными органами. Об этом сообщили сегодня в администрации Перми. Как заявили в мэрии, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Всем, кому потребовалось, предоставлен маневренный фонд. Решается вопрос с возмещением ущерба владельцам пострадавших автомобилей. Также будет восстановлена спортивная площадка.

Напомним, 27 мая произошло падение башенного крана на строительной площадке по улице Решетникова. По одной из версий, причиной стал сильный ветер. В результате происшествия пострадала крановщица, которая была доставлена в МСЧ №9, ей проведена операция, сейчас она находится в больнице. Повреждения получили дома по адресам: улица Решетникова, 20 и улица Решетникова, 22 и два автомобиля.

Вопрос предоставления временного жилья жителям пострадавших домов находится на контроле администрации Дзержинского района и городского управления жилищных отношений. 2 семьи (состоящие из двух и пяти человек) проживают в арендованном жилье, строительная группа «Развитие» готова возместить расходы по аренде жилья сроком на три месяца и оплате коммунальных услуг. В маневренный фонд заселены 4 человека (в том числе одна семья из двух человек). С одним из пострадавших жильцов достигнута договоренность с СГ «Развитие» о предоставлении мебели в комнату, предоставленную в маневренном фонде. 8 человек от предоставления жилья отказались. Со всеми людьми поддерживается контакт. СГ «Развитие» организовала охрану домов. Жителям обеспечен доступ в них в сопровождении спасателей по графику: вторник и пятница с 18:00 до 21:00.

Собственнику первого автомобиля, получившего незначительные повреждения (разбилось стекло) СГ «Развитие» возместила ущерб. Второй автомобиль получил сильные повреждения, между СГ «Развитие» и собственником машины ведутся переговоры о решении ситуации.

В начале июня ЗАО «Институт ПИРС» провело обследование жилых помещений по улице Решетникова, 20 и ул. Решетникова, 22, заключение будет готово на этой неделе.

В случае поступления необходимых документов в межведомственную комиссию при администрации Дзержинского района будет рассмотрен вопрос о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу. Также СГ «Развитие» планирует восстановить спортивную площадку и ограждение после демонтажа крана.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 11.06.2019 в 15:01 в рубрике - Новости T7-inform

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