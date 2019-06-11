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В Перми осужден создатель «финансовой пирамиды»

Ленинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело по обвинению директора финансовой организации ООО «РостФинанс» в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре Пермского края, подсудимый в ноябре 2013 года создал коммерческую организацию, в которую привлекались денежные средства населения под предлогом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан в кредитно-финансовых учреждениях и банках, а также их инвестирования перспективные и доходные организации с целью получения прибыли.
В действительности, преступный умысел злоумышленника был направлен на хищение денег, а не на исполнение финансовых обязательств перед клиентами организации. Поступающие на счета ООО «РостФинанс» денежные средства обвиняемый обращал в свою пользу, тратил их на свои личные нужды и цели.
Для придания видимости законной финансовой деятельности он осуществлял выплаты платежей по кредитам граждан вплоть до середины 2015 года, которые получал от новых клиентов средств, однако после прекратил. Тогда граждане обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошеннических действиях подсудимого.
В ходе расследования уголовного дела потерпевшими было признано более 270 человек, которым было причинен ущерб на сумму свыше 31 млн. рублей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил бизнесмена к 5 годам лишения свободы срок в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, а также взыскал в пользу потерпевших, причиненный преступлением материальный вред. После провозглашения приговора осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Опубликовано: 11.06.2019 в 14:12 в рубрике - Новости T7-inform

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