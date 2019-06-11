В День города пермяки увидят два представления нового фонтана на эспланаде
В День города будет организовано два представления нового светомузыкального фонтана на эспланаде. Как сообщили в мэрии, для того, чтобы представление нового фонтана 12 июня посмотрели как можно больше горожан, администрация Перми организовала два просмотра – светомузыкальное шоу с использованием пиротехнических эффектов пройдет в 23:30 и в 00:00. Один показ длится 30 минут. Увидеть представление можно будет как в огороженном периметре, так и с прилегающих улиц – Попова, Ленина и Петропавловская.
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