В День города пермяки увидят два представления нового фонтана на эспланаде

В День города будет организовано два представления нового светомузыкального фонтана на эспланаде. Как сообщили в мэрии, для того, чтобы представление нового фонтана 12 июня посмотрели как можно больше горожан, администрация Перми организовала два просмотра – светомузыкальное шоу с использованием пиротехнических эффектов пройдет в 23:30 и в 00:00. Один показ длится 30 минут. Увидеть представление можно будет как в огороженном периметре, так и с прилегающих улиц – Попова, Ленина и Петропавловская.