← Житель Перми надругался над дочерью
В День города пермяки увидят два представления нового фонтана на эспланаде →
12 июня в Перми перекроют несколько улиц на время крестного хода
12 июня с 11:00 до 14:00 на время проведения шествия, посвященного памяти Великого князя Михаила Романова, будет ограничено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, в Мотовилихе и Орджоникидзевском районе.
На период прохождения колонны Крестного хода будет прекращено движение, включая перекрестки, по следующим улицам:
– Соликамская от улицы Висимской до улицы Мостовой, без прекращения движения по улице Висимской;
– Мостовая от улицы Соликамской до улицы Огородникова;
– Огородникова от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;
– Кузнецкая от улицы Огородникова до улицы Целинной;
– Целинная от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;
– Лянгасова от улицы Целинной до улицы Липовой, без прекращения движения по перекрестку с улицей Липовой.
С 11:00 до 14:00 будет временно приостановлено движение общественного транспорта на время прохождения колонны участников по следующим улицам:
– Соликамская от улицы 1905 года до улицы Мостовой;
– Мостовая от улицы Соликамской до улицы Огородникова;
– Огородникова от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;
– Кузнецкая от улицы Огородникова до улицы Целинной;
– Целинная от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;
– Лянгасова от улицы Целинной до улицы Липовой.
Напомним, Великий князь Михаил Романов был убит в окрестностях Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Его останки до сих пор не найдены.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Житель Перми надругался над дочерью
«Русские витязи» станут хэдлайнерами фестиваля «Крылья Пармы»
155 пьяных водителей пойманы за выходные
В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву
В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ
В мэрии Перми призвали не идти на поводу у злоумышленников, якобы продающих места в детсадах
Грабители инкассаторов предстанут перед судом
В Соликамске с помощью экскаватора украли трубы
Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина
В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест
Добавить комментарий: