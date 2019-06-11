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← Житель Перми надругался над дочерью

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12 июня в Перми перекроют несколько улиц на время крестного хода

12 июня с 11:00 до 14:00 на время проведения шествия, посвященного памяти Великого князя Михаила Романова, будет ограничено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, в Мотовилихе и Орджоникидзевском районе.

На период прохождения колонны Крестного хода будет прекращено движение, включая перекрестки, по следующим улицам:

– Соликамская от улицы Висимской до улицы Мостовой, без прекращения движения по улице Висимской;

– Мостовая от улицы Соликамской до улицы Огородникова;

– Огородникова от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;

– Кузнецкая от улицы Огородникова до улицы Целинной;

– Целинная от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;

– Лянгасова от улицы Целинной до улицы Липовой, без прекращения движения по перекрестку с улицей Липовой.

С 11:00 до 14:00 будет временно приостановлено движение общественного транспорта на время прохождения колонны участников по следующим улицам:

– Соликамская от улицы 1905 года до улицы Мостовой;

– Мостовая от улицы Соликамской до улицы Огородникова;

– Огородникова от улицы Мостовой до улицы Кузнецкой;

– Кузнецкая от улицы Огородникова до улицы Целинной;

– Целинная от улицы Кузнецкой до улицы Лянгасова;

– Лянгасова от улицы Целинной до улицы Липовой.

Напомним, Великий князь Михаил Романов был убит в окрестностях Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Его останки до сих пор не найдены.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 11.06.2019 в 10:57 в рубрике - Новости T7-inform

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