Житель Перми надругался над дочерью

В Перми перед судом предстанет мужчина, который надругался над собственной дочерью. Как рассказали в региональном следственном управлении, в марте 2019 года житель города Перми, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Его супруга в это время находилась на работе. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.