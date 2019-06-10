«Русские витязи» станут хэдлайнерами фестиваля «Крылья Пармы»

6 июля на военной базе «Сокол» состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Хэдлайнерами мероприятия станут «Русские витязи». Авиашоу будет проходить с 12:00 до 18:00. Зрители смогут увидеть имитацию воздушного боя, скоростные проходы, «бочки» и «петли», «небесное сердце» и перекрестные проходы.