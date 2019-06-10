155 пьяных водителей пойманы за выходные

В период с 7 по 9 июня сотрудниками Госавтоинспекции провели масштабную операцию "Опасный водитель". Полицейские выявили 155 водителей с признаками опьянения, 89 автолюбителей допустили выезд на полосу встречного движения, зарегистрировано 187 нарушений владельцами мототранспорта. В общей сложности полицейские пресекли 11155 нарушений Правил дорожного движения, сообщили в краевом ГУ МВД.