155 пьяных водителей пойманы за выходные
В период с 7 по 9 июня сотрудниками Госавтоинспекции провели масштабную операцию "Опасный водитель". Полицейские выявили 155 водителей с признаками опьянения, 89 автолюбителей допустили выезд на полосу встречного движения, зарегистрировано 187 нарушений владельцами мототранспорта. В общей сложности полицейские пресекли 11155 нарушений Правил дорожного движения, сообщили в краевом ГУ МВД.
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