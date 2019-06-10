Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву

155 пьяных водителей пойманы за выходные

В период с 7 по 9 июня сотрудниками Госавтоинспекции провели масштабную операцию "Опасный водитель". Полицейские выявили 155 водителей с признаками опьянения, 89 автолюбителей допустили выезд на полосу встречного движения, зарегистрировано 187 нарушений владельцами мототранспорта. В общей сложности полицейские пресекли 11155 нарушений Правил дорожного движения, сообщили в краевом ГУ МВД. 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 10.06.2019 в 13:34 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву

В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ

В мэрии Перми призвали не идти на поводу у злоумышленников, якобы продающих места в детсадах

Грабители инкассаторов предстанут перед судом

В Соликамске с помощью экскаватора украли трубы

Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина

В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест

16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину

Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву

Обратите внимание

в Перми

155 пьяных водителей пойманы за выходные

Итоги масштабной операции «Опасный водитель»
10.06.2019 в 13:34

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Из Перми запустили дополнительный поезд до Анапы

Билеты стоят от 3,5 до 8 тысяч рублей
10.06.2019 в 13:22

Метки: в Перми, Общество

Субботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу Мулянки

Там прошла акция «Чистые игры»
10.06.2019 в 13:10

Метки: в Перми, Общество

Пассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТП

По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем
10.06.2019 в 12:37

Метки: в Перми, Происшествия

На доме Смышляева появился барометр-термометр

Это историческая реконструкция объекта, который украшал здание до революции
07.06.2019 в 22:11

Метки: в Перми, Общество

В России

Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

Краевые власти подписали несколько крупных инвестиционных соглашений
07.06.2019 в 19:16

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

С точностью до килограмма. На полигоне в Чусовом установлены весы для мусоровозовС точностью до килограмма. На полигоне в Чусовом установлены весы для мусоровозов

155 пьяных водителей пойманы за выходные155 пьяных водителей пойманы за выходные

Из Перми запустили дополнительный поезд до АнапыИз Перми запустили дополнительный поезд до Анапы

Субботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу МулянкиСубботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу Мулянки

Пассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТППассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТП

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 07.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 07.06.19

На доме Смышляева появился барометр-термометрНа доме Смышляева появился барометр-термометр

В Перми проходит масштабная операция «Опасный водитель»В Перми проходит масштабная операция «Опасный водитель»

В Перми подвели итоги церемонии вручения Строгановской премииВ Перми подвели итоги церемонии вручения Строгановской премии

В Перми начала работу прямая линия по ветхому жильюВ Перми начала работу прямая линия по ветхому жилью

Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского краяПервые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

Прокуратура проверит условия приема детей во всех школах ПермиПрокуратура проверит условия приема детей во всех школах Перми

В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канавуВ Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву

Видео: бабушка сыграла на уличном пианино возле оперного театраВидео: бабушка сыграла на уличном пианино возле оперного театра

Суд начал оглашение приговора депутату ЗС Егору ЗаворохинуСуд начал оглашение приговора депутату ЗС Егору Заворохину

Прямое включение: фестиваль «Профессии добра» на краевом радиоПрямое включение: фестиваль «Профессии добра» на краевом радио

В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работВ доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ

В мэрии Перми призвали не идти на поводу у злоумышленников, якобы продающих места в детсадахВ мэрии Перми призвали не идти на поводу у злоумышленников, якобы продающих места в детсадах

Грабители инкассаторов предстанут перед судомГрабители инкассаторов предстанут перед судом

В Соликамске с помощью экскаватора украли трубыВ Соликамске с помощью экскаватора украли трубы

Депутаты проверили, как в территориях работает инициативное бюджетированиеДепутаты проверили, как в территориях работает инициативное бюджетирование

В Пермском крае с начала мая высажено более 260 тысяч деревьевВ Пермском крае с начала мая высажено более 260 тысяч деревьев

Главные локации для активного отпуска в АбхазииГлавные локации для активного отпуска в Абхазии

Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата КузьминаИмидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина

В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих местВ Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную