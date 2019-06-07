В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ





У дома по улице Революции, 3/1 демонтирован строительный кран. Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, завершена основная часть строительных работ – проведены комплексное инструментальное и геологическое обследования, аварийно-восстановительные работы, демонтированы и заново восстановлены из сборно-монолитных конструкций перекрытие технического этажа, кровля и часть аварийного перекрытия 14 этажа, частично усилены несущие колонны в подвале и на 1 и 3 этажах. Все работы выполнены с обеих сторон крыши. До конца недели строители должны завершить все работы на кровле и на следующей неделе приступить к разборке забора и благоустройству территории.

К концу следующей недели планируется начать ремонт в квартирах на 14 этаже. После этого жители этих четырех оставшихся квартир смогут вернуться домой.

Напомним, 27 января этого года в 14-этажном доме по ул. Революции 3/1 обрушились восемь плит потолочного перекрытия верхнего технического этажа. Всех жильцов эвакуировали.

Всего в многоэтажке зарегистрировано 257 человек. Им пришлось переехать во временное жилье или к родственникам. Обследование дома показало, что перекрытия рухнули из-за использования некачественных строительных материалов и нарушений строительных норм и правил.