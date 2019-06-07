В мэрии Перми призвали не идти на поводу у злоумышленников, якобы продающих места в детсадах

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В социальных сетях распространяются скрины переписки о «покупке» места в детском саду №135. В связи с этим в городском департаменте образования заявили, что такое «приобретение» является уголовно наказуемым деянием. В отделе образования Дзержинского района по данному сигналу проводится проверка, в том числе организации приема в детский сад № 135 г. Перми.

Если родители столкнулись с подобной ситуацией, их просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам департамента образования: 212-90-82 или 212-70-50. Каждый такой факт будет тщательно проверен, заявили в администрации города. Специалисты департамента образования убедительно просят родителей не доверять предложениям о "покупке путевок" в муниципальный детский сад, так как это может быть мошенничеством с целью получения от родителей денег. В случае совершения коррупционных действий, соучастие родителя в качестве взяткодателя также является уголовно наказуемым преступлением. Департамент образования администрации Перми рекомендует в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.06.2019 в 13:34 в рубрике - Новости T7-inform

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