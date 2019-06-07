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← В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ

В Усольском районе спасли лося, провалившегося в канаву

фото: priroda.permkrai.ru

Сегодня, 7 июня, в микрорайоне Усольский г. Березники на территорию строительной площадки зашел лось и провалился в канаву, из которой самостоятельно не смог выбраться. Судя по фотографии, животное получило незначительные травмы. Как рассказали в министерстве природных ресурсов Пермского края, в спасении лося принимали участие сотрудники пожарной части № 74 г. Усолье, охотовед Березниковского районного общества охотников и рыболовов, а также строители, ставшие свидетелями происшествия - всего семь человек. В итоге, зверя удалось вытащить из канавы и он скрылся в лесу.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 07.06.2019 в 18:11 в рубрике - Новости T7-inform

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← В доме на Революции, где обрушились плиты, завершена основная часть строительных работ

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