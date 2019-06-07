Грабители инкассаторов предстанут перед судом

В ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Гайвы, нападавших на инкассаторов.

Следствием установлено, что зимой прошлого года 33-летний пермяк решил незаконно обогатиться при помощи нападения на инкассаторов пермской компании. Для этих целей он привлек троих знакомых. Один из них работал в отделе кадров организации, пострадавшей от действий злоумышленников. 35-летний мужчина передавал главному фигуранту информацию о передвижении своих сотрудников, которые инкассировали денежные средства. За ними тщательно следили на протяжении месяца.

Первую попытку ограбления квартет предпринял в начале января 2019 года на улице Тургенева. Обвиняемые вскрыли автомобиль, пока водитель ходил в магазин. Однако похитить выручку им не удалость, так как сумку с инкассацией сотрудник забрал с собой.

Второе преступление произошло на улице Мильчакова 21 января 2019 года. В полдень сотрудники службы безопасности на автомобиле подъехали к супермаркету для инкассации денежных средств. Один из них зашел в торговую точку, а второй остался в автомобиле. В этот момент злоумышленники ударили водителя по голове и забрали сумку с выручкой из салона иномарки. Добычей налетчиков стали три миллиона триста тысяч рублей. Преступники скрылись в неизвестном направлении.

Нападение вызвало большой общественный резонанс среди пермяков. Сотрудники полиции через СМИ обратились к жителям с просьбой откликнуться очевидцев данного преступления. Благодаря информации, полученной от граждан, а также оперативным разработкам, сыщики вышли на след злоумышленников и задержали их.

Известно, что один налетчиков работал учителем физкультуры в пермской школе. Сейчас 30-летний кандидат в мастера спорта по боксу вместе с остальными фигурантами находится под стражей. На днях следователи предъявили им обвинение по ч. 3 ст. 30 п «а» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской федерации (Покушение на кражу, совершенную организованной группой) и п. «а, б» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.