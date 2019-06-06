16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим
В Пермскомкраес 16 июня до 10 сентября будет установленособый противопожарный режим. Такие меры принимаютсяежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов.
По информации краевогоминистерстваприродных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, сначала пожароопасного сезона обнаружено 11 лесных пожаров, за аналогичный период 2018 года -14 пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор.
Как пояснили в минприроды, в период действия режима до 10 сентября на территории Пермского края будет запрещеносжигать порубочные остатки, горючиематериалы и мусор, разводить костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также открытыйогоньв парках и на сельскохозяйственных угодьях.
До 1 июля будет завершена подготовка 12,4 тысяч объектов противопожарного обустройства, то есть будут оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые будут служить барьером в случае возникновения возгорания леса, и др.
Во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Штраф для граждан увеличится в 2,5 раза и составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц -в 2 раза и достигнет 20-40 тысяч рублей, штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и составит 300-500 тысяч рублей.
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