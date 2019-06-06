Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину

В Прикамье судебные приставы взыскали кредитную задолженность свыше 1 миллиона рублей после ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уроженец Грузии, долгое время проживающий на территории Пермского края, успел не только выучить русский язык, но и попасть в базу данных судебных приставов в качестве должника. Мужчина взял кредит в банке, но не спешил возвращать заемные денежные средства кредитору.



При бронировании билета на самолет должник обратился в отдел судебных приставов, дабы убедиться, что в отношении него не принята мера принудительного исполнения, но узнал, что выезд ему запрещен. Несколько дней спустя вся сумма задолженности в размере более 1 млн рублей была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.