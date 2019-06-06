Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину
В Прикамье судебные приставы взыскали кредитную задолженность свыше 1 миллиона рублей после ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уроженец Грузии, долгое время проживающий на территории Пермского края, успел не только выучить русский язык, но и попасть в базу данных судебных приставов в качестве должника. Мужчина взял кредит в банке, но не спешил возвращать заемные денежные средства кредитору.
При бронировании билета на самолет должник обратился в отдел судебных приставов, дабы убедиться, что в отношении него не принята мера принудительного исполнения, но узнал, что выезд ему запрещен. Несколько дней спустя вся сумма задолженности в размере более 1 млн рублей была перечислена на депозитный счет отдела судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха
В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский
В Полазне 17-летний подросток в драке убил своего сверстника
В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов
Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей
5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»
В Прикамье будут судить насильника-педофила
МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом
В Перми 9 башенных кранов признаны опасными
Добавить комментарий: