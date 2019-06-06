Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю до 19 июня проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха. Звонков жителей г. Перми ждут по телефону 8 (342) 239-35-75 с 10.00 до 17.00, жителям края обращаться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (34-256) 5-47-60

Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 284-11-26

Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-96-30

Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31

Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-03

Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-13-80