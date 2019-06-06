← В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных
Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину →
Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю до 19 июня проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха. Звонков жителей г. Перми ждут по телефону 8 (342) 239-35-75 с 10.00 до 17.00, жителям края обращаться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (34-256) 5-47-60
Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 284-11-26
Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-96-30
Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31
Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-03
Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-13-80
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский
В Полазне 17-летний подросток в драке убил своего сверстника
В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов
Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей
5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»
В Прикамье будут судить насильника-педофила
МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом
В Перми 9 башенных кранов признаны опасными
В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов
Добавить комментарий: