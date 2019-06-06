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В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных

В Перми началась подготовка к строительству нового здания для муниципального приюта для животных. Он будет размещен на улице Верхне-Муллинской, 106а и предназначен для содержания 350 собак и кошек. Приют предусмотрен для временного или длительного содержания животных, оказания им ветеринарной помощи, их реабилитации, поиска для них хозяев.

Общая площадь земельного участка составляет 10142 кв. метров. На территории будут построены здание для содержания и лечения животных с помещениями для передержки, вольеры для содержания и для карантина собак, площадки для выгула, административное здание, временные стоянки для автомобилей, здание охраны, контейнерные площадки, пожарные резервуары.

Подрядная организация уже приступила к выполнению работ по муниципальному контракту. Сейчас идет подготовка площадки к строительству – устройство временных подъездных дорог, согласование инженерных сетей с ресурсноснабжающими организациями и другие работы. Строительство нового здания муниципального приюта должно завершиться до конца марта 2020 года.

 

Метки: в Перми

Опубликовано: 06.06.2019 в 12:32 в рубрике - Новости T7-inform

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