Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский

Петр Козловский назначен руководителем Пермского филиала ПАО «Ростелеком». Как сообщили в пресс-службе компании, одним из приоритетных направлений его деятельности станет продвижение современных телеком-услуг для населения, государственных и корпоративных клиентов на базе новейших волоконно-оптических линий связи, построенных в Пермском крае за последние несколько лет.

Ранее Петр Козловский в течение 7 лет возглавлял Пермское отделение ОАО «МегаФон».