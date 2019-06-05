Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский
Петр Козловский назначен руководителем Пермского филиала ПАО «Ростелеком». Как сообщили в пресс-службе компании, одним из приоритетных направлений его деятельности станет продвижение современных телеком-услуг для населения, государственных и корпоративных клиентов на базе новейших волоконно-оптических линий связи, построенных в Пермском крае за последние несколько лет.
Ранее Петр Козловский в течение 7 лет возглавлял Пермское отделение ОАО «МегаФон».
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