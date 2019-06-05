← В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов
Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский →
В Полазне 17-летний подросток в драке убил своего сверстника
В Полазне 17-летний подросток убил своего сверстника. Вечером 4 июня на одной из улиц произошла стычка между двумя юношами, которая закончилась трагедией. Как сообщает издание "Зори Плюс", один из участников драки был студентом пермского колледжа, другой 11-классником местной школы, который вот-вот должен был получить аттестат. В следственных органах сообщили, что из-за надуманного повода студент набросился на школьника. За происходящим наблюдали другие подростки, но никто из них не стал разнимать дерущихся.
- Когда школьник упал без чувств, ребята вызвали скорую, но было уже поздно – врачи констатировали смерть подростка, - сообщил руководитель следственного отдела СК по г. Добрянке Алексей Полудницын.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Они задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч 4. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего». По информации "Зори Плюс", оба подростка – из благополучных семей и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов
Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей
5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»
В Прикамье будут судить насильника-педофила
МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом
В Перми 9 башенных кранов признаны опасными
В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов
Прощай, аналог. Сегодня Пермский край перейдет на «цифру»
После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей
В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова
Добавить комментарий: