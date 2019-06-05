В Полазне 17-летний подросток в драке убил своего сверстника

В Полазне 17-летний подросток убил своего сверстника. Вечером 4 июня на одной из улиц произошла стычка между двумя юношами, которая закончилась трагедией. Как сообщает издание "Зори Плюс", один из участников драки был студентом пермского колледжа, другой 11-классником местной школы, который вот-вот должен был получить аттестат. В следственных органах сообщили, что из-за надуманного повода студент набросился на школьника. За происходящим наблюдали другие подростки, но никто из них не стал разнимать дерущихся.

- Когда школьник упал без чувств, ребята вызвали скорую, но было уже поздно – врачи констатировали смерть подростка, - сообщил руководитель следственного отдела СК по г. Добрянке Алексей Полудницын.