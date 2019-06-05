В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов
В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов производства Тиссен Крупп. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, стоимость контракта на поставку и монтаж составляет около 229 млн. рублей. Трапы будут монтироваться после завершения работ по реконструкции перрона - планируется, что это произойдет осенью.
Удобство использования телетрапов в том, что посадка в самолет осуществляется прямо из зала ожидания, минуя процесс спуска на перрон, посадку-высадку из автобуса, подъема по пассажирскому трапу. То же самое, но в обратном порядке, для прилетающих пассажиров. Они попадают прямо в зал выдачи багажа, минуя автобус.
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