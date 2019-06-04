Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей
6 июня с 10:00 до 13:00 прокуратура Пермского края проведет «прямую телефонную линию» по вопросам защиты прав предпринимателей. На телефон «прямой линии» принимаются сообщения о фактах воспрепятствования предпринимательской деятельности, создания административных барьеров, излишней нагрузки со стороны контрольных (надзорных) органов. Прием будет проводить прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Поносова Светлана Сергеевна. Звонки принимаются в указанное время по телефону - 8 (342) 217-53-36.
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