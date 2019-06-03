В Перми 9 башенных кранов признаны опасными

Судебными приставами Прикамья приостановлена деятельность по эксплуатации 9 башенных кранов на объектах строительства в Индустриальном и Свердловском районах г. Перми. Строительная техника принадлежит ООО «СДМ». В ходе внеплановой проверки, проводимой сотрудниками Западно-Уральского управления Ростехнадзора, выявлено более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности.

При рассмотрении протокола Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация башенных кранов создает реальную угрозу жизни и здоровью как работников ООО «СДМ», так и третьих лиц, в непосредственной близости от которых производятся работы с поднятием тяжелых грузов на высоту. Действия ООО «СДМ» квалифицированы по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ как грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В связи с тем, что выявленные нарушения могут привести к аварии и несчастному случаю, к падению башенного крана, а также падению груза с высоты, принято решение подвергнуть ООО «СДМ» административному приостановлению деятельности по эксплуатации всех башенных кранов сроком на 90 суток. В настоящее время требования исполнительного документа исполнены, башенные краны опечатаны, руководство организации-должника, предупрежденное об административной и уголовной ответственности, уже приступило к устранению выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Напомним, 28 мая в Перми башенный кран рухнул на жилые дома, два человека пострадали.