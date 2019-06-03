МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом
МЧС предупреждает: по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 3 июня, ночью и утром 4 июня местами по Пермскому краю ожидаются грозы, крупный град, сильный и очень сильный дождь, порывы ветра 17-22 м/с, при грозах порывы ветра 20-25 м/с. В г. Перми прогнозируются грозы, град, усиление ветра от 17-22 м/с.
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