МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы с градом

МЧС предупреждает: по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 3 июня, ночью и утром 4 июня местами по Пермскому краю ожидаются грозы, крупный град, сильный и очень сильный дождь, порывы ветра 17-22 м/с, при грозах порывы ветра 20-25 м/с. В г. Перми прогнозируются грозы, град, усиление ветра от 17-22 м/с.