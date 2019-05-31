После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов и провести тщательное расследование сегодняшнего ДТП. Напомним, около 6:00 на остановке "Таврическая" водитель автобусного маршрута N37 не справился с управлением и допустил наезд на автобус маршрута N36. По предварительной информации, это произошло из-за того, что у водителя резко ухудшилось самочувствие. В результате ДТП пострадали оба водителя и кондуктора, а также 2 пассажира, один из которых отказался от госпитализации. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших, а также сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить степень виновности участников ДТП. Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные перевозчиков, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы. Все данные будут переданы правоохранительным органам, сообщили в администрации Перми.
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