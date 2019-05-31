Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

фото: ЧП ДТП Пермь/vk.com

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами водителей автобусов и провести тщательное расследование сегодняшнего ДТП. Напомним, около 6:00 на остановке "Таврическая" водитель автобусного маршрута N37 не справился с управлением и допустил наезд на автобус маршрута N36. По предварительной информации, это произошло из-за того, что у водителя резко ухудшилось самочувствие. В результате ДТП пострадали оба водителя и кондуктора, а также 2 пассажира, один из которых отказался от госпитализации. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших, а также сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить степень виновности участников ДТП. Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные перевозчиков, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы. Все данные будут переданы правоохранительным органам, сообщили в администрации Перми. 

 

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 31.05.2019 в 13:08 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека

Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом

C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции

В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время

В Перми приставы закрыли бар мужской кухни

В Полазне водолазы нашли тело утонувшей школьницы

Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева приговорили к 8,5 годам лишения свободы

В Чусовом произошел пожар на рессорном заводе

В Чернушке подростковая шайка совершила 13 преступлений


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

Обратите внимание

в Перми

После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что у водителя резко ухудшилось самочувствие
31.05.2019 в 13:08

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

Зрители увидят музыкально-кукольное шоу «Крылатые качели детства»
31.05.2019 в 12:52

Метки: в Перми, Культура, Анонс

Пермяков приглашают на ярмарку меда и конфитюра

Ярмарка проходит в ДК ВОС
31.05.2019 в 12:32

Метки: в Перми, Общество

Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае

В Перми компания запустила новый формат выстраивания отношений с партнерами
31.05.2019 в 11:33

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика

В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека

По предварительной информации, одному из водителей стало плохо во время движения
31.05.2019 в 10:25

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

В России

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

ЕГЭ в прямом эфире

В пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер.
28.05.2019 в 09:57

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина

В этом году кубок выиграла команда «ЦСКА», по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину.
27.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителейПосле аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

В Перми пройдет концерт памяти Евгения КрылатоваВ Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

Пермяков приглашают на ярмарку меда и конфитюраПермяков приглашают на ярмарку меда и конфитюра

Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском краеКомпания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае

«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

Спорт без барьеровСпорт без барьеров

В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человекаВ Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека

Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судомЖитель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом

C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-РеволюцииC 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции

«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми

МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозыМЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы

В Перми проходит «Кубок Победы-2019»В Перми проходит «Кубок Победы-2019»

В Перми стартовал фестиваль «Динамо» - детям Прикамья»В Перми стартовал фестиваль «Динамо» - детям Прикамья»

Снова в одиночестве. Девочка, отказавшаяся ставить пробу Манту, сдала сегодня ОГЭ по обществознаниюСнова в одиночестве. Девочка, отказавшаяся ставить пробу Манту, сдала сегодня ОГЭ по обществознанию

Жара отменяется. Синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июняЖара отменяется. Синоптики скорректировали прогноз на конец мая - начало июня

Плохо спрятал. Пермяку грозит срок за украденное в магазине спиртноеПлохо спрятал. Пермяку грозит срок за украденное в магазине спиртное

В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»

В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное времяВ Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время

В Перми приставы закрыли бар мужской кухниВ Перми приставы закрыли бар мужской кухни

В МЧС назвали предварительную причину пожара на теплоходе возле Коммунального мостаВ МЧС назвали предварительную причину пожара на теплоходе возле Коммунального моста

Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов «We Are»Культурная кругосветка. В Перми прошел фестиваль иностранных студентов «We Are»

Гриб саркасома — природная косметикаГриб саркасома — природная косметика

Все под присмотром. Для чего пермяки устанавливают камеры видеонаблюдения?Все под присмотром. Для чего пермяки устанавливают камеры видеонаблюдения?

Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?Жаркая пора. Чего боятся пермские выпускники на ЕГЭ и как справляются со стрессом?

Главное внимание — деталям. Глава Перми проинспектировал МотовилихуГлавное внимание — деталям. Глава Перми проинспектировал Мотовилиху

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную