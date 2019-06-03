Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов →

Прощай, аналог. Сегодня Пермский край перейдет на «цифру»

Сегодня в 11:44 в Пермском крае отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов. Наш регион перейдет на цифровое эфирное вещание. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на приём цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание до истечения срока действия лицензии.

Услуга цифрового телевидения от аналогового отличается качеством и четкостью вещания, при этом она не предусматривает абонентской платы. Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы любой гражданин России получил возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплекса: Первый канал, Россия 1, МатчТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спас, СТС, Пятница, ТВ3, Домашний, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Таким образом, в бесплатном цифровом эфире в Прикамье из региональных каналов будет только ГТРК «Пермь» - наши программы будут и дальше выходить на «России 1» и «России 24».

Добавим, что в Пермском крае открыта «горячая» линия по вопросам перехода на цифровое телевидение. Позвонив по номеру 8-800-555-05-53 жители края могут оставить заявку на подключение оборудования, а также обратиться за помощью по подключению к «цифре» к волонтерам, работающим в регионе.

Затраты на покупку необходимого оборудования компенсируют ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающих социальную пенсию. Размер социальной поддержки для покупки цифровой приставки к телевизору составит до 1000 рублей. Тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, выплата составит до 6000 рублей для покупки спутниковой тарелки. Заявление о предоставлении компенсации необходимо направить в одно из Территориальных управлений министерства социального развития Пермского края.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 03.06.2019 в 10:14 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека

Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом

C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции

В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время

В Перми приставы закрыли бар мужской кухни

В Полазне водолазы нашли тело утонувшей школьницы

Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева приговорили к 8,5 годам лишения свободы

В Чусовом произошел пожар на рессорном заводе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов →

Обратите внимание

в Перми

Прощай, аналог. Сегодня Пермский край перейдет на «цифру»

Аналоговое вещание федеральных каналов в Прикамье отключат в 11:44
03.06.2019 в 10:14

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Игрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детей

В парке им. Горького продают детскую одежду, мебель и игрушки, изготовленные в пермских колониях
31.05.2019 в 19:57

Метки: в Перми, Общество

В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»

На три дня в электричках проезд домашних животных сделали бесплатным
31.05.2019 в 19:42

Метки: в Перми, Общество

«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство

В Перми стартовал чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья
31.05.2019 в 19:37

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

В России

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

ЕГЭ в прямом эфире

В пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер.
28.05.2019 в 09:57

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходовВ Пермском крае снижен платеж за вывоз коммунальных отходов

Прощай, аналог. Сегодня Пермский край перейдет на «цифру»Прощай, аналог. Сегодня Пермский край перейдет на «цифру»

Мертвые души мусорной реформыМертвые души мусорной реформы

Одежда вызывающая огромный шквал эмоцийОдежда вызывающая огромный шквал эмоций

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 31.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 31.05.19

Игрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детейИгрушки от заключенных. ГУФСИН проводит необычную ярмарку к Дню защиты детей

В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»В Перми стартовала акция «Хвостатый дачник»

«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство«Абилимпикс» повышает шансы на трудоустройство

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксуВ Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

Мертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людейМертвые души мусорной реформы. В Кудымкаре приходят счета за вывоз бытовых отходов у умерших людей

В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»В Пермь сегодня прибыли первые «Подарки для новорожденных»

Водитель потерял сознание. Подробности ДТП с двумя автобусами в ПермиВодитель потерял сознание. Подробности ДТП с двумя автобусами в Перми

Страшно красиво. Пермяки делятся в соцсетях фото и видео грозыСтрашно красиво. Пермяки делятся в соцсетях фото и видео грозы

После аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителейПосле аварии с автобусами, в Перми усилят контроль за медосмотром водителей

В Перми пройдет концерт памяти Евгения КрылатоваВ Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

Компания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском краеКомпания «Росгосстрах» намерена укрепить свои позиции в Пермском крае

«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

Спорт без барьеровСпорт без барьеров

«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания«Испугались публичности». В Большой Соснове глава Земского собрания выгнал журналиста с заседания

В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человекаВ Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека

Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судомЖитель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом

C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-РеволюцииC 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции

«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми«Час района». Депутаты гордумы обсудили развитие центра Перми

МЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозыМЧС: в Прикамье ожидаются сильные грозы

В Перми проходит «Кубок Победы-2019»В Перми проходит «Кубок Победы-2019»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную