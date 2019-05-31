В Перми пройдет концерт памяти Евгения Крылатова

В воскресенье, 2 июня в 17.00, в Большом зале Пермской филармонии состоится концерт памяти композитора Евгения Крылатова. Творческий союз «Мэтры телевидения Останкино» представит музыкально-кукольное шоу для детей и взрослых «Крылатые качели детства». А чуть ранее, в 12.30, в онкогематологическом центре Краевой детской больницы его пациентам будут предложены фрагменты программы. Для детей прозвучат песни Евгения Крылатова и Владимира Шаинского: «Пусть бегут неуклюже», «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «От улыбки», «Песня мамонтенка», «Облака» и др.



Напомним, советский и российский композиторЕвгений Крылатов скончался 8 мая в Москве в возрасте 85 лет. Он был автором музыки к более чем 160 мультфильмам и кинокартинам. В 1994 году ему было присвоено звание народного артиста России. В 2004 году он стал почетным гражданином Пермской области, а в 2018 году получил «Строгановскую премию» в номинации «За честь и достоинство».