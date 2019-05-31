В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека
Сегодня около 6 утра в Дзержинском районе г. Перми на автобусной остановке «Таврическая» произошло столкновение 2-х автобусов. По предварительным данным, водитель автобуса во время движения почувствовал себя плохо и допустил наезд на световую опору, после чего транспортное средство въехало в магазин, затем на дорогу и столкнулось с другим автобусом. В результате аварии четверо пострадавших госпитализированы в больницу. Одному человеку на месте оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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