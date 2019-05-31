Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом

В Чердыни будут судить 31-летнего местного жителя, который в социальной сети обматерил главу района. Как рассказали в региональном следственном управлении, в апреле 2019 года, желая унизить честь и достоинство главы администрации Чердынского района, как представителя власти, обвиняемый опубликовал в социальной сети свой комментарий, содержащий оскорбление потерпевшего в грубой нецензурной форме. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.