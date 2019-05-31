← C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции
В Перми столкнулись два автобуса - пострадали четыре человека →
Житель Чердыни обматерил главу района и теперь предстанет перед судом
В Чердыни будут судить 31-летнего местного жителя, который в социальной сети обматерил главу района. Как рассказали в региональном следственном управлении, в апреле 2019 года, желая унизить честь и достоинство главы администрации Чердынского района, как представителя власти, обвиняемый опубликовал в социальной сети свой комментарий, содержащий оскорбление потерпевшего в грубой нецензурной форме. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции
В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время
В Перми приставы закрыли бар мужской кухни
В Полазне водолазы нашли тело утонувшей школьницы
Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева приговорили к 8,5 годам лишения свободы
В Чусовом произошел пожар на рессорном заводе
В Чернушке подростковая шайка совершила 13 преступлений
В Прикамье алиментщик прятался от приставов в шкафу
4 июня губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram
В Перми 1 июня будет запрещена продажа алкоголя
Добавить комментарий: