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← В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время

C 1 июня в Перми почти на месяц закроют перекресток Сибирская-Революции

С 08:00 1 июня по 23:00 29 июня будет закрыто движение транспорта на перекрестке улицы Сибирской и улицы Революции. При этом для личного транспорта будет обеспечен правый поворот с улицы Революции на Сибирскую. Закрытие движения связано с производством работ по обустройству коммуникаций в рамках реконструкции улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.  Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», на сегодняшний день полностью закончено переоборудование сетей на улице Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Сейчас требуется выход на перекресток для продолжения работ по прокладке коммунальных сетей.Для обеспечения сохранности инженерных сетей в ходе обустройства трамвайных путей и увеличения нагрузки на проезжую часть, требуется вынос систем водоотведения, водоснабжения, ливневой канализации, сети наружного освещения и других за пределы проезжей части.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с этим изменится движение автобусного маршрута №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания». В направлении остановки «Комсомольская площадь» он будет следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улице Белинского, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина, далее по маршрутам следования. Движение трамваев пока сохраняется.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Метки: в Перми, Анонс

Опубликовано: 30.05.2019 в 18:50 в рубрике - Новости T7-inform

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