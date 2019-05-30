В Перми проверят готовность к ЧС и переводу с мирного на военное время
В Перми проводятся командно-штабные учения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. Учения пройдут с 29 по 31 мая под руководством Главного управления МЧС России по Пермскому краю. В первый день состоялся смотр сил и средств постоянной готовности Пермского городского округа. Во второй день будут отработаны превентивные мероприятия, направленные на смягчение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, организацию управления, сбора, обобщения и анализа данных обстановки, принятие решения по проведению аварийно-спасательных работ. В третий день проверят готовность системы гражданской обороны города Перми к переводу с мирного на военное время в условиях применения противником современных средств поражения.
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