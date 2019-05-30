В Перми приставы закрыли бар мужской кухни

Судебные приставы г. Перми приостановили деятельность бара мужской кухни «Svoy», расположенного по адресу пр. Парковый, 33. В ходе проверки, проведенной работниками прокуратуры и МЧС, в заведении было выявлено более 15 нарушений пожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое. Ввиду того, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, судом вынесено определение о запрете эксплуатации кафе. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, устранение всех выявленных нарушений позволит заведению вновь открыть двери своим гостям.