В Полазне водолазы нашли тело утонувшей школьницы
В Полазне водолазы сегодня нашли тело утонувшей школьницы. Об этом сообщает издание "Зори Плюс". Напомним, трагедия случилась 27 мая. По данным следствия, 14-летняя девочка утонула в заливе реки Кама, когда попыталась достать из воды уроненный ею рюкзак. Ее друг бросился на помощь, но сам чуть не утонул - его спас местный житель, который проплывал рядом на лодке. Поиски девочки продолжались два дня. По факту гибели школьницы проводится следственная проверка.
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