В Полазне водолазы нашли тело утонувшей школьницы

В Полазне водолазы сегодня нашли тело утонувшей школьницы. Об этом сообщает издание "Зори Плюс". Напомним, трагедия случилась 27 мая. По данным следствия, 14-летняя девочка утонула в заливе реки Кама, когда попыталась достать из воды уроненный ею рюкзак. Ее друг бросился на помощь, но сам чуть не утонул - его спас местный житель, который проплывал рядом на лодке. Поиски девочки продолжались два дня. По факту гибели школьницы проводится следственная проверка.