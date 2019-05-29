Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева приговорили к 8,5 годам лишения свободы

Сегодня в Перми суд вынес приговор бывшему министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву - 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда.

Напомним, Алмаз Закиев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия взятка в размере почти 8 с половиной миллионов рублей была замаскирована под приобретение у министра его квартиры в Тюмени. Недвижимость была продана по завышенной цене в 28 миллионов рублей. За эти деньги Алмаз Закиев якобы обещал помочь одной из строительных организаций в получении контракта на строительство обхода Чусового, стоимостью около 2 миллиардов рублей. Сам Алмаз Закиев полностью отрицал свою вину.

