← В Чернушке подростковая шайка совершила 13 преступлений
Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева приговорили к 8,5 годам лишения свободы →
В Чусовом произошел пожар на рессорном заводе
В Чусовом сегодня произошел пожар в одном из цехов рессорного завода. Как нам рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, поступило сообщение о возгорании масла. Рабочие были эвакуированы. Пострадавших нет. Огонь перекинулся на стену и кровлю цеха.
Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Чернушке подростковая шайка совершила 13 преступлений
В Прикамье алиментщик прятался от приставов в шкафу
4 июня губернатор Максим Решетников проведет очередной прямой эфир в Instagram
В Перми 1 июня будет запрещена продажа алкоголя
Для Павла Ляха попросили условный срок
В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»
За что платили? Региональный оператор по вывозу мусора обсчитал жителей 72 населенных пунктов
Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»
13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»
Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»
Добавить комментарий: