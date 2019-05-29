В Чусовом произошел пожар на рессорном заводе

В Чусовом сегодня произошел пожар в одном из цехов рессорного завода. Как нам рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, поступило сообщение о возгорании масла. Рабочие были эвакуированы. Пострадавших нет. Огонь перекинулся на стену и кровлю цеха.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.



