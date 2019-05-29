В Чернушке подростковая шайка совершила 13 преступлений
В Чернушке перед судом предстанет подростковая шайка. Трое несовершеннолетних обвиняются в 13 преступлениях. Как сообщили в региональном следственном управлении, в период с сентября 2018 года по август 2019 года подростки совершали грабежи и кражи в магазинах и на улицах города. Добычей несовершеннолетних были продукты питания и спиртные напитки, которые они похищали с витрин магазинов, а также два мопеда, которые были украдены во дворах жилых домов. Общий ущерб от преступлений составил 42 тысячи рублей. Также было установлено, что активную роль в совершении указанных преступлений занимал несовершеннолетний, который в мае 2018 года был осужден за совершение тяжкого преступления к условной мере наказания.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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