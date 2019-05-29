В Прикамье алиментщик прятался от приставов в шкафу

В Пермском крае неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, житель Краснокамска задолжал на содержание 10-летней дочери и 9-летнего сына около 300 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Поскольку мужчина всячески избегал встреч с судебными приставами, сотрудники службы сами направились по месту его жительства. Дверь им открыла мать неплательщика, которая пояснила, что ничего не знает о местонахождении сына. Однако приставы усомнились в ее словах и попросили разрешение провести осмотр помещения. Женщина не стала препятствовать должностным лицам и позволила пройти в квартиру. В одной из комнат, где на первый взгляд никого не было, судебные приставы услышали подозрительные шорохи, доносящиеся из стоявшего в углу шкафа. Открыв дверцу, сотрудники службы обнаружили застывшего в неудобной позе должника. Гражданину пришлось покинуть рассекреченное убежище и проследовать в отдел судебных приставов, где он был ознакомлен с материалами уголовного дела. Теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.