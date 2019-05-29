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В Прикамье алиментщик прятался от приставов в шкафу

В Пермском крае неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, житель Краснокамска задолжал на содержание 10-летней дочери и 9-летнего сына около 300 тысяч рублей. В отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Поскольку мужчина всячески избегал встреч с судебными приставами, сотрудники службы сами направились по месту его жительства. Дверь им открыла мать неплательщика, которая пояснила, что ничего не знает о местонахождении сына. Однако приставы усомнились в ее словах и попросили разрешение провести осмотр помещения. Женщина не стала препятствовать должностным лицам и позволила пройти в квартиру. В одной из комнат, где на первый взгляд никого не было, судебные приставы услышали подозрительные шорохи, доносящиеся из стоявшего в углу шкафа. Открыв дверцу, сотрудники службы обнаружили застывшего в неудобной позе должника. Гражданину пришлось покинуть рассекреченное убежище и проследовать в отдел судебных приставов, где он был ознакомлен с материалами уголовного дела. Теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.05.2019 в 14:28 в рубрике - Новости T7-inform

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