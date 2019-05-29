В Перми 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми будет запрещена продажа алкоголя. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей.