В Перми 1 июня будет запрещена продажа алкоголя
В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми будет запрещена продажа алкоголя. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей.
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